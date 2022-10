FX will sich «The Bends» ansehen

US-Fernsehen

Das Kabel-Network hat einen Pilotfilm von der neuen Serie bestellt.

Paul Attanasio hat bei FX einen Drama-Piloten bestellt, der auf dem Buch "Killing Ground" von Gerald Seymour basiert. Der einstündige Pilotfilm trägt den Titel. Laut der offiziellen Beschreibung "folgt die Serie einer scheinbar perfekten amerikanischen Familie in Berlin, deren Geheimnisse ans Licht kommen, als sie ein neues Kindermädchen einstellen, nicht ahnend, dass sie versucht, die korrupten finanziellen und familiären Beziehungen der Eltern aufzudecken."Attanasio ist Autor und ausführender Produzent, während Mike Barker («The Handmaid's Tale») als Regisseur und ausführender Produzent für den Pilotfilm vorgesehen ist. Warren Littlefield, Ann Johnson, Graham Littlefield und Lisa Harrison von The Littlefield Company sind ebenfalls ausführende Produzenten, ebenso wie Kathy Ciric. 20th Television ist das Studio. The Littlefield Company steht derzeit unter einem Gesamtvertrag mit Disney, dem Eigentümer von 20th TV.Attanasio wurde in seiner Karriere bereits für zwei Oscars nominiert, beide für das beste adaptierte Drehbuch. Der erste war für «Quiz Show», der zweite für «Donnie Brasco». Zu seinen weiteren Filmen zählen «Sphere» und «The Sum of All Fears».