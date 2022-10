Jason Bateman und Jude Law entwickeln Miniserie

US-Fernsehen

Für den Streamingdienst Netflix entsteht das Format «Black Rabbit».

Jason Bateman und Jude Law entwickeln die Miniseriebei Netflix . Beide werden in dem Projekt die Hauptrolle spielen und als ausführende Produzenten fungieren. Zach Baylin und Kate Susman werden die einstündige Serie schreiben, über deren Handlung noch keine Details bekannt sind. An der Serie beteiligt sind Baylins und Susmans Youngblood Pictures sowie Aggregate Films, Batemans Produktionslabel mit Michael Costigan, und Riff Raff Entertainment, das Label von Law und Ben Jackson.Mit dem Projekt kehrt Bateman nach dem Ende von «Ozark» im April dieses Jahres zu Netflix zurück. Er spielte die Hauptrolle des Marty Byrde in der Krimiserie, die zu den erfolgreichsten Serien des Streaminganbieters aller Zeiten zählt. Netflix-Angaben zufolge ist Staffel vier die Nummer zehn der meistgesehenen englischsprachigen TV-Serien aller Zeiten, und die Staffeln von «Ozark» waren während der gesamten Laufzeit der Serie mehrmals die meistgesehenen Titel der Woche. Neben «Black Rabbit», falls die Serie tatsächlich einen Serienauftrag erhält, ist Bateman auch als ausführender Produzent von «Florida Man» für Netflix und als Co-Schöpfer und ausführender Produzent von «Based on a True Story» für Peacock tätig.Baylin ist vor allem als Drehbuchautor von «King Richard» bekannt, für den er eine Oscar-Nominierung erhielt, und als Co-Autor von «Creed III». Susman, seine Frau, ist als Produzentin mit ihm an verschiedenen Projekten beteiligt, die über Youngblood entwickelt werden, darunter das Kriminaldrama «The Order» und ein Film mit Tim und Trevor Whites Star Thrower Entertainment.