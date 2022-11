20th befördert Jenna Riley

Köpfe

Jade-Addon Hall tritt dem Studio als Vizepräsidentin bei.

20th Television hat Jenna Riley zur Senior Vice President of Drama Development befördert. Außerdem ist Jade-Addon Hall als Vice President of Drama Development zum Studio gestoßen. In ihrer neuen Rolle hat Riley nun die Aufsicht über das Drama-Entwicklungsteam von 20th TV. Sie berichtet an Carolyn Cassidy, die Executive Vice President of Development. Hall wird an Riley berichten. Riley übernimmt die Rolle, die zuvor Michelle Mendelovitz innehatte, die 20th TV im Januar verließ. Zuletzt war sie Vizepräsidentin für die Entwicklung von Dramen bei dem Studio."Jenna kann auf eine lange und produktive Geschichte bei 20th TV zurückblicken, wo sie außergewöhnliche Beziehungen zur kreativen Gemeinschaft aufgebaut hat, und über eine einzigartige Fähigkeit verfügt, Material konsequent zu verbessern", sagte Cassidy. "In jüngster Zeit hat sie eine Reihe von Pilotfilmen zu Serienbestellungen geführt, darunter «Will Trent», Milo Ventimiglias «The Company You Keep» und «True Lies». Sie hat eine große Leidenschaft für das Fernsehen, und es ist schwer, eine Serie zu finden, die sie nicht verschlungen hat. Karey [Burke] und ich sind zuversichtlich und freuen uns auf ihre Fähigkeit, die nächste Generation von bahnbrechenden Serien für unsere Disney-Plattformen zu entwickeln.""Jade-Addon ist eine unglaubliche Bereicherung für das Drama-Team. Er hat einen großen kreativen Instinkt und eine echte Leidenschaft für das Geschichtenerzählen", fügte Cassidy hinzu. "Wir freuen uns auf seine neue Perspektive und sind froh, ihn wieder bei Disney zu haben, wo er seine Karriere begonnen hat."