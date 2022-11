November: Die Ruhe vor dem Sturm

Hintergrund

Der Fußball-Monat steht an: Mitte November werden die Mannschaften nach Katar reisen, um dort die WM auszutragen. Doch der elfte Monat bietet noch zahlreiche weitere Events.

Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in Katar am 20. November angepfiffen. Rund 100 Tagen vor dem Start überarbeitete die FIFA den Spielplan, die katarische Mannschaft sollte doch das Turnier eröffnen. Aus spielerischer Sicht dürfte die Begegnung mit Ecuador (So, 20. November, 17 Uhr) kein Highlight werden. Das ZDF, dass das Spiel überträgt, lässt sich nicht lumpen und hat für diesen Tag auch gleich einen weiteren «Traumschiff»-Film produzieren lassen. Dank des Sportsommers mit den European Championships in München und dem Turnier in Katar im Winter sind die Würfel gefallen: Erstausstrahlungen wird es auch während der Fußball-Zeit geben.Bevor Fußball gespielt wird, strahlt Das Erste beispielsweise einen neuen «Harter Brocken»-Krimi aus (Donnerstag, 05.11.), ehe dann «Mordkommission Istanbul» auf dem Programm steht. Der «Tatort» wird auch weiterhin erst einmal in Erstausstrahlungen weiterlaufen. Das ZDF startet showmäßig durch: Am 5. November geht es mit «Die Giovanni Zarella Show» weiter, ehe am 19. November die zweite «Wetten, dass..?»-Folge auf dem Programm steht. Am Montagabend gibt es zahlreiche Krimis: «Solo für Weiss» läuft an Halloween, «Die Toten vom Bodensee» eine Woche später. «So laut du kannst», ein Krimi-Drama, folgt am 14. November.Montag und Dienstag strahlt RTL weiterhin «Bauer sucht Frau» aus, eine neue «Der Preis ist heiß»-Ausgabe steht am Mittwoch, den 9. November an. Einen Tag später holt man die RTL+-Produktion «Bushido Reset – Zurück ins Leben» mit dreieinhalb Stunden Sendezeit in die Primetime. Am Freitag kommt der erste Teil des «Ninja Warrior Germany»-Finale. Bis zur WM haut RTL die Highlights auf den Tisch: Am 05. und 12. November gibt’s zwei «Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show»-Folgen zu sehen, die Free-TV-Premiere von «Schumacher» läuft am Sonntag nach dem Formel1-Rennen in Brasilien. Zwei Tage später endet «Bauer sucht Frau», das «Wer wird Millionär?»-Prominenten-Special gibt es am Donnerstag, den 17. November, um 20.15 Uhr zu sehen.Während RTL das Ende von «Ninja Warrior Germany» einläutet, beginnt Sat.1 mit der Ausstrahlung von «Promi Big Brother». Inhaltlich könnte es ansonsten ein bisschen überschaubar werden: «Doc Caro» endet am 3. November, das Finale von «The Voice of Germany» steht am 4. November an. «Hochzeit auf den ersten Blick» und «The Taste» gehen in die letzten Folgen, König Fußball findet mehrfach Platz im Sat.1-Programm. Unter anderem zeigt man die Spiele Bayern München – SV Werder Bremen und Gladbach gegen Dortmund.ProSieben wird weiterhin Football am Sonntagabend ausstrahlen können. Den gesamten November spielen die Mannschaften auf dem amerikanischen Kontinent. Außerdem werden auch weiterhin am 24. November die Thanksgiving-Spiele zu sehen sein. Bereits am Mittag treten die Bills gegen Lions an, am Abend spielen die NY Giants gegen die Cowboys. Am 5. November endet die aktuelle Staffel von «The Masked Singer». Ob «TV total» in eine kurze Pause geht, wurde noch nicht mitgeteilt. VOX wird in den kommenden Wochen etwas enttäuschend: Montags sind bislang nur Folgen von «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» angekündigt, dienstags gibt es «Hot oder Schrott – Die Allestester». «Bones» wird wieder vier Stunden lang am Mittwoch gesendet, die Filme sind am Donnerstag ein fester Bestandteil des Programms. Die Auswanderer werden auch im November freitags ausgestrahlt.Spannend werden die kommenden Wochen, denn dann stellen die privaten Fernsehsender ihr Programm für die Zeit während der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann wissen die Zuschauer auch, ob die ProSieben & Co. das Feld den öffentlich-rechtlichen Sender überlassen.