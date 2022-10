ZDF-Krimiserien stehen unangefochten an der Spitze der Tagesrangliste

Quotennews

Doch auch im Anschluss punktete der Sender weiterhin. Besonders beim «ZDF Magazin Royale» war eine deutliche Steigerung zu erkennen.



Das ZDF startete mit der Krimiseriein die Primetime, was mit 5,48 Millionen Fernsehenden auf Platz eins der Tagesrangliste landete. Der Marktanteil wuchs hier sogar auf einen neuen Bestwert von starken 21,1 Prozent. Die 0,43 Millionen Jüngeren landeten mit 7,7 Prozent knapp über dem Senderschnitt.schloss sich mit 4,75 Millionen Zuschauern an, was weiterhin einem hohen Marktanteil von 18,9 Prozent entsprach. 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige und eine solide Quote von 7,2 Prozent bedeuteten das beste Ergebnis seit Februar in der jüngeren Gruppe.Diefiel von zuletzt 4,11 auf nun noch 3,87 Millionen Fernsehende zurück, was dennoch weiterhin hohen 19,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,99 Millionen jüngeren Neugierigen stand eine herausragende Sehbeteiligung von 18,9 Prozent auf dem Papier. Daspunktete diese Woche besonders und steigerte sich von zuletzt 1,66 auf nun 1,91 Millionen Fernsehende. Der passable Marktanteil von 12,0 Prozent stellte das beste Ergebnis seit März dar. Auch die 0,79 Millionen Jüngeren gewannen gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu und landeten nun bei ausgezeichneten 18,5 Prozent.Das Erste setzte unterdessen zur Primetime auf die Komödie. Mit 3,54 Millionen Neugierigen kam hier eine gute Quote von 13,7 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei soliden 7,4 Prozent Marktanteil. Die Dokufiel im Anschluss jedoch auf 1,69 Millionen Fernsehenden und maue 7,2 Prozent zurück. Auch bei den 0,28 Millionen jüngeren Interessenten kam man nicht über magere 5,1 Prozent hinaus.