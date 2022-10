«School of Champions»: BR, ORF und SRF drehen neue Ski-Serie

TV-News

Seit dem vergangenen Montag laufen die Dreharbeiten von «School of Champions», einer Coming-of-Age-Serie über ein Elite-Ski-Internat.

Die Dreharbeiten zur Coming-of-Age-Seriehaben vergangenen Montag, 24. Oktober begonnen und sollen planmäßig noch bis Mitte Dezember 2022 sowie von Januar bis Mitte März 2023 andauern. Gespielt wird im Gasteiner Tal und in Wien. In den acht Folgen mit jeweils einer Laufzeit von 45 Minuten steht ein Elite-Ski Internat im Mittelpunkt, in dem junge Ski-Talente an ihre Grenzen gehen, um zwischen Erfolgsdruck, Trainingsplan und Erwachsenwerden ihren großen Traum zu verwirklichen.Die Serie ist eine Koproduktion von ORF, BR und SRF für die ARD Mediathek. Für die Produktionsfirma Superfilm sind die Produzenten John Luefner und David Schalko tätig. Ander Produktion ist außerdem Catpics beteiligt, Sarah Born ist Produzentin. Regie führen Dominik Hartl und Johanna Moder nach den Drehbüchern von Samuel Schultschik. Die Redaktion leiten Claudia Luzius (BR), Sabine Weber (ORF) und Thomas Lüthi (SRF). 2024 soll die Serie dann in der ARD Mediathek erhältlich sein und im BR Fernsehen ausgestrahlt werden.Vor der Kamera werden Moritz Uhl (George), Imre Lichtenberger (Nikki), Luna Mwezi (Nawal), Emilia Warenski (Dani), Mikka Forcher (Luca), Jakob Seeböck (Markus), Josephine Ehlert (Franziska), Ferdinand Hofer (Albin), Nikolaus Lessky (Paul) Judith Altenberger und Sarah Spale stehen.Zum Inhalt: Nur wenige junge Ski-Talente schaffen es auf die «School of Champions», die renommierte österreichische Profi-Kaderschmiede. In diesem Jahr neu dabei sind der ruhige George aus München, der talentierte, aber undisziplinierte Nikki, Sohn des Schulleiters Mark, die Schweizerin Nawal, der introvertierte Luca aus Südtirol und das lokale Renntalent Dani. Trotz Adrenalinrausch bei über 100 km/h auf der Piste – der Weg an die Spitze ist weit: Das beinharte Training von Franziska und Albin bringt alle an ihre Grenzen. Und dann ist da noch ein rätselhafter Todesfall, der sich vor Kurzem an der «School of Champions» ereignet hat: Hat sich der junge Schüler Paul aufgrund des Leistungsdrucks das Leben genommen? Im Ski-Internat liegen Loyalität und Verrat, Ehrgeiz und Enttäuschung nahe beieinander. Freundschaften entstehen und werden im Wettkampf gegeneinander gleich wieder auf eine harte Probe gestellt.