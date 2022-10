Trennt sich Comcast bald von Sky Deutschland?

Wirtschaft

Das US-Medienunternehmen Comcast erwägt offenbar den Verkauf seines deutschen Pay-TV-Geschäfts Sky Deutschland.

Sky erzielte auf dem europäischen Markt im dritten Quartal 4,25 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Minus von 14,7 Prozent gegenüber des Vorjahresquartals entspricht. Das klingt zunächst nach einem schwachen Ergebnis, doch zur Wahrheit gehört, dass seitdem der Dollar wesentlich stärker geworden ist. Rechnet man die Währungsschwankungen heraus, steht nur ein Minus von 0,2 Prozent zu Buche. Dennoch scheint der Mutter-Konzern Comcast nicht zufrieden mit dem Ergebnis in Europa zu sein.Dies legt vor allem ein Bericht von ‚Bloomberg‘ nahe. Darin heißt es, dass Comcast offenbar mit dem Gedanken spiele, sich vom deutschen Bezahlsender Sky Deutschland trennen zu wollen. Comcast arbeite mit einem Berater zusammen, um diese Option zu prüfen, heißt es unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Demzufolge sei Sky Deutschland mit rund einer Milliarde Euro bewertet.Die Überlegungen folgen der Veröffentlichung der Ergebnisse von Comcast für das dritte Quartal 2022, die zeigen, dass in Europa niedrigere Umsätze in Italien und Deutschland die Gewinne auf dem britischen Markt ausgeglichen haben. „Sky Deutschland ist im Vergleich zu seiner britischen Schwester unterdurchschnittlich“, wird Francois Godard, Medienanalyst bei Enders Analysis, von ‚Bloomberg‘ zitiert. „Sie haben keinen Telekommunikationsbetrieb. Vielleicht könnte ein deutscher Käufer es mit etwas anderem zusammenführen und skalieren.“ Eine Entscheidung seitens Comcast ist aber noch nicht gefallen, auch ein Verbleib von Sky Deutschland im Konzern erscheint möglich.