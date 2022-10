«Outlander»-Star fühlte sich von den Verantwortlichen betrogen

Vermischtes

Sam Heughan beschreibt in seinem Buch, dass er die Nacktszenen in der Serie als unnötig empfand.

Sam Heughan schreibt in seiner neuen Biografie, "Waypoints: My Scottish Journey", dass er sich vom «Outlander»-Kreativteam "verraten" fühlte, nachdem er am Ende der ersten Staffel der Starz-Dramaserie dazu gedrängt wurde, eine Nacktszene zu drehen. Heughan, der seit dem Debüt von «Outlander» im Jahr 2014 die Co-Hauptrolle spielt, war vertraglich verpflichtet, Nacktszenen zu drehen, aber er hielt es nicht für nötig, in einer Szene ganz nackt zu sein.Die umstrittene Szene zeigte, wie Heughans Figur Jamie Fraser von Tobias Menzes Charakter sexuell angegriffen wird. Heughan schreibt, dass die Szene heute "anders gehandhabt worden wäre". "Dies war kein Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dass das Nacktsein den Schrecken dessen, was Jamie in diesem Burgverlies als eine Form der Bestrafung, Unterwerfung und Demütigung durchmacht, noch verstärken würde", erklärt Heughan."Die Penis-Aufnahme war unnötig und hat mein Vertrauen in das kreative Team ein wenig enttäuscht", fügt er hinzu. "Wir müssen den Horror nicht sehen, um uns vorzustellen, was die Figuren durchmachen. Die Vorstellungskraft ist viel stärker... Ich habe mich gewehrt und argumentiert, dass die Nacktheit eine schreckliche Erfahrung für meine Figur sexualisiert, und das hat eine ziemliche Debatte ausgelöst. Kreative Gespräche sind ein Merkmal aller Produktionen, gute Kunst entsteht, indem man die Wahrheit in Frage stellt, und wir alle wollen es richtig machen."