Wolfgang Bergmann: ARTE muss sich weiter nach Europa öffnen

Interview

Arte-Koordinator Bergmann feiert seinen 60. Geburtstag und gab Quotenmeter einen Einblick in die neue Reihe «Naked».

Es läuft gut an. In beiden Ländern übrigens. Ja, ich bin mit der ersten Resonanz richtig zufrieden.Überrascht würde ich nicht sagen. Aber wir haben in den fast vier Jahren die seit der ersten Idee vergangen sind alle unheimlich viel dazugelernt. Und ich bin schon erstaunt darüber, wie unterschiedlich und zum Teil widersprüchlich die Meinungen und Haltungen zu einigen der angerissenen Themen sind. Die sogenannte geschlechtsneutrale Erziehung gehört dazu. Aber wir müssen miteinander reden. Sonst staut sich zu viel auf.Sie meinen bis zum Lebensende Kinder zeugen können? Nun, das sollte Mann besser bleiben lassen. Aber ja, da gibt es unabweisbar biologische Unterschiede und ich habe es als Mann immer auch irgendwie bereut, keines unserer vier Kinder selbst zur Welt gebracht zu haben. Meine Frau sagt aber, das hätte auch Vorteile…So ein 24-Stunden-Marathon hat seinen Preis, klar, aber die Ergebnisse waren einzigartig und ich denke, sie gehören zum Alleinstellungsmerkmal von ARTE. Auch mit Musik haben wir das gemacht: Alle neun Beethoven-Symphonien von neun verschiedenen europäischen Orten. Danach haben uns Menschen geschrieben, sie hätten noch nie so lange an einem Stück am Fernseher gesessen.Unbedingt. Auch wieder so ein Beispiel wie man etwas vermeintlich medial unverdauliches wie Mathematik spannend ins Bild setzen kann. Diese Formel ist aufgegangen.Schon ein bisschen und vollkommen zu Recht. Weil es tatsächlich sehr beglückend ist, mit so vielen kreativen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten zu dürfen und das Ergebnis spricht ja für sich. Aber einfach ist ARTE nicht. Das wäre aber auch langweilig.Nein, warum? Es gibt viel Unterstützung, vor allem von der Europäischen Union, die das mit einem Sonderzuschuss möglich macht. Ansonsten ist das Programm ja ausschließlich durch deutsche und französische Gebühren finanziert. ARTE muss sich weiter nach Europa öffnen. Da liegt unsere Zukunft.Gerade hat Präsident Macron aus Anlass unseres 30. Geburtstags noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht, wie sehr Frankreich ARTE schätzt und das die Finanzierung in den kommenden zwei Jahren erstmal durch Steuermittel abgesichert ist. Auch danach soll das Geld bereitgestellt werden. Aus welcher Quelle, das wird noch zu bestimmen sein. Aber ich habe wenig Zweifel, dass ARTE eine gute, stabil finanzierte Zukunft vor sich hat. Über Einsparungen sprechen wir trotzdem ständig. Die finanziellen Rahmenbedingungen werden nicht einfacher.Neid ist vollkommen unangebracht angesichts guter Programme bei anderen Sendern, Streamern und Plattformen. Ich wünsche mir mehr davon. Aber ich würde furchtbar gerne mal das Endspiel Deutschland-Frankreich bei einer Fußball-Weltmeisterschaft auf ARTE exklusiv übertragen und statt des Kommentars Musik dazu aufführen. Das wäre was…