«Tug of Words» kommt Mitte November zurück

US-Fernsehen

Die rasante Spielshow mit zwei Teams wird wieder von Samantha Harris moderiert.

Der Fernsehsender Game Show Network hat die Premiere der zweiten-Staffel angekündigt. Die neuen Folgen werden ab Montag, den 14. November, um 15.30 Uhr ausgestrahlt. Werktags gibt es zahlreiche neue Folgen, die von Samantha Harris moderiert werden. Game Show Network ist im Besitz von Sony Pictures Entertainment, einer Tochtergesellschaft der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokio.Die Show stammt vom Produzententeam von «Wer wird Millionär» und ist ein rasantes Spiel, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten, um Wortfragen richtig zu beantworten und die Fahne am "Tug of Words»-Seil auf ihre Seite zu ziehen. In der ersten Runde muss bei jeder Antwort ein einziger Buchstabe des auf dem Spielbrett abgebildeten Wortes geändert werden.Das Spiel wird über drei Runden gespielt. Die ersten beiden Runden werden absolviert, um sich einen Vorteil in der dritten Runde zu verschaffen. Das Team, das die dritte Runde gewinnt, erhält 1.000 $ und die Chance, die Bonusrunde zu spielen und seinen Gewinn auf 10.000 $ zu erhöhen.