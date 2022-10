Die neue «Sausage Party» findet bei Amazon statt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst des Online-Einkaufshauses setzt den Film aus dem Jahr 2016 fort.

Nach langer Zeit geht «Sausage Party» ► weiter. Die Animationsserie trägt den Titelund wurde nun von Amazon bestellt. Details zur Handlung werden noch geheim gehalten, daher ist nicht bekannt, ob es sich um ein Prequel oder eine Fortsetzung des Films von 2016 handeln wird. Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz und Edward Norton, die alle dem Film ihre Stimmen liehen, werden für die Serie zurückkehren. Außerdem werden Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell und Yassir Lester in der Serie mitspielen. Sie befindet sich derzeit in Produktion."Früher war der Film die dem Fernsehen überlegene Kunstform, und wir haben mit unserem bemerkenswerten Werk «Sausage Party» in aller Bescheidenheit den Gipfel dessen erreicht, was man mit Film erreichen kann", so Rogen und Evan Goldberg. "Aber jetzt, da der Film tot ist und das Fernsehen die ewige Königin der Unterhaltung ist, haben wir beschlossen, die epischen Abenteuer unserer kulinarischen Crew in dem bald legendären Fernseh-Meisterwerk «Sausage Party: Foodtopia» fortzusetzen. Mit viel Herz, doppelt so vielen Wortspielen und dreifachem Essen-auf-Essen-Sex. Mit anderen Worten, es ist genau das, was die Welt jetzt braucht."Ariel Shaffir und Kyle Hunter, die gemeinsam mit Rogen und Goldberg das Drehbuch zum Film geschrieben haben, fungieren als ausführende Produzenten und Co-Showrunner bei «Foodtopia». Rogen, Goldberg, James Weaver und Alex McAtee sind ausführende Produzenten unter ihrem Label Point Grey Pictures. Conrad Vernon, der Co-Regisseur des Films, fungiert bei der Serie als leitender Regisseur und ist außerdem ausführender Produzent. Megan Ellison und Patrick Chu von Annapurna Television sowie Andrew Millstein sind ebenfalls ausführende Produzenten. Annapurna Television, Sony Pictures Television und Amazon Studios sind Koproduzenten.