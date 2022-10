Meta-Umsatz sinkt um vier Prozent

Wirtschaft

Im dritten Quartal verfehlte der Facebook-Konzern die Gewinnerwartung.

In dieser Woche fielen die Apps Instagram und WhatsApp in Deutschland aus. Doch es gibt noch weitere schlechte Nachrichten. Facebook-Mutterkonzern Meta litt ebenfalls unter der weltweiten Rezession und meldete einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal um vier Prozent. Für das dritte Quartal meldete Meta einen Gesamtumsatz von 27,71 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 4,4 Milliarden – ein Minus von 52 Prozent.Meta sagte, dass es auch für das vierte Quartal einen Rückgang der Einnahmen erwartet: Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz zwischen 30 und 32,5 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,5 bis 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn wurde durch die massiven Investitionen für das Meta-Universum geschmälert."Unsere Community wächst weiter, und ich freue mich über das starke Engagement, das wir dank der Fortschritte bei unserer Discovery Engine und Produkten wie Reels erleben", sagte Meta-Chef Mark Zuckerberg in einer vorbereiteten Stellungnahme. "Wir stehen zwar vor kurzfristigen Herausforderungen beim Umsatz, aber die Grundlagen für eine Rückkehr zu einem stärkeren Umsatzwachstum sind vorhanden. Wir nähern uns dem Jahr 2023 mit einem Fokus auf Priorisierung und Effizienz, der uns helfen wird, das aktuelle Umfeld zu meistern und als noch stärkeres Unternehmen hervorzugehen."Am Montag veröffentlichte der Meta-Investor Brad Gerstner von Altimeter Capital einen offenen Brief an Zuckerberg und den Vorstand des Unternehmens, in dem er empfahl, die Mitarbeiterzahl von Meta um 20 Prozent zu reduzieren und die Investitionen in das Metaversum auf fünf Milliarden Dollar jährlich zu begrenzen (gegenüber 10 bis 15 Milliarden Dollar derzeit). "Meta ist in das Land des Exzesses abgedriftet – zu viele Leute, zu viele Ideen, zu wenig Dringlichkeit", schrieb Gerstner. "Dieser Mangel an Fokus und Fitness wird verdeckt, wenn das Wachstum einfach ist, aber tödlich, wenn sich das Wachstum verlangsamt und die Technologie sich verändert."