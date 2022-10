Aka Niviâna gehört zu den neuen bei «True Detective»

US-Fernsehen

Das Drama von HBO hat auch Isabella Star Lablanc und Joel D. Montgrand verpflichtet.

Drei weitere Schauspieler haben sich für die vierte-Staffel verpflichtet. Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc («Long Slow Exhale») und Joel D. Montgrand («Legends of Tomorrow») haben sich der vierten Staffel der HBO-Serie angeschlossen. Sie schließen sich den bereits angekündigten Hauptdarstellern Jodie Foster und Kali Reis sowie den Darstellern John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett und Anna Lambe an.Die neue Staffel der Serie trägt offiziell den Titel. In der offiziellen Beschreibung der Staffel heißt es: "Als die lange Winternacht in Ennis, Alaska, hereinbricht, verschwinden die sechs Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, spurlos. Um den Fall zu lösen, müssen sich die Detectives Liz Danvers (Foster) und Evangeline Navarro (Reis) der Dunkelheit stellen, die sie selbst in sich tragen, und die verhängnisvollen Wahrheiten ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen."Niviâna spielt Julia, die Schwester von Navarro. Sie wird als eine Frau beschrieben, die mit Dämonen sowohl in ihrer Vergangenheit als auch in ihrem Geist kämpft. Star Lablanc wird Leah, Danvers' Stieftochter, verkörpern. Sie soll "eine junge Frau sein, die um ihre Stimme und ihre Identität kämpft". Montgrand wird Eddie Qavvik darstellen, den Liebhaber von Navarro. Er ist ein "lokaler Musher mit Verbindungen, die tief in Ennis reichen".