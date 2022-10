Neuer Sendeplatz: Sat.1 zeigt neue «Geh aufs Ganze»-Folgen im Dezember

TV-News

Jörg Draeger und Daniel Boschmann zocken noch während der Weltmeisterschaft in drei neue Folgen – an spielfreien Tagen.

Wie im vergangenen Jahr setzt Sat.1 zum Jahresende auf drei neue Folgen der Spielshow, die im vergangenen Jahr vor 2,57 Millionen Zuschauern ein fulminantes Comeback feierte. In diesem Jahr wechselt allerdings der Sendeplatz und Jörg Draeger und Daniel Boschmann zocken ab dem 8. Dezember immer donnerstags gegen neue Kandidaten. Im vergangenen Jahr war die Sendung noch am Freitag in der Primetime im Programm.Sat.1 wählt damit also eine Ausstrahlung noch während der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar, die vom 20. November bis zum 18. Dezember andauert. Menschen, die Fans von «Geh aufs Ganze» und Fußball gleichermaßen sind, müssen sich aber nicht entscheiden. Denn das letzte Donnerstagsspiel um 20:00 Uhr wird am 1. Dezember ausgetragen, dann trifft Deutschland auf Costa Rica. Sämtliche K.o.-Spiele im Dezember finden an keinem Donnerstag statt.Somit dürfte Sat.1 erneut hohen Einschaltquoten einfahren, wenngleich das Interesse nach der Comeback-Folge Ende November 2021 spürbar nachließ. Die Produktion aus dem Hause UFA Show & Factual sank auf 14,6 und 9,3 Prozent. Der Auftakt erzielte noch 17,5 Prozent.