Jeden werktäglichen Morgen fasst die Wirtschaftsredaktion der Welt das Börsengeschehen zusammen.

Im täglichen Börsen-Shot Podcast der Welt-Wirtschaftsreaktion werden tagesaktuelle Themen der Wirtschaft und den Finanzen kräftig unter die Lupe genommen. Die Wirtschafts- und Finanzjournalisten Anja Ettel, Daniel Eckert, Nando Sommerfeld sowie Holger Zschäpitz wechseln sich ab beim täglichen Börsen Shot, wenn es um die Diskussionen zu den News der Finanzmärkte und der Wirtschaft geht. Doch damit ist noch nicht genug. Der Podcast gibt wertvolle Tipps, wie das Leben in turbulenten Zeiten leichter gestaltet werden kann.Der Podcast setzt auf Tempo und in 10 Minuten wird von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens ein Paket aus interessanten Neuigkeiten zu Aktien, Fonds, ETFs sowie Geldanlagen angeboten. Es werden die Profis wie die Neueinsteiger gleichermaßen angesprochen. Dabei geht es nicht darum, Kaufempfehlungen zu geben, sondern die Hörer abwechslungsreich zu informieren. Es geht um Zinsen, Vorstellung von Aktien und deren Kursentwicklungen sowie zum Thema Energie, Inflation und Lifestyle. Das Format wird zusätzlich auf Spotify angeboten. So kann der Zuhörer auswählen, auf welchem Format die neuesten Informationen gehört werden möchten.Die letzten Podcast-Folgen können jederzeit bei der WELT-Website sowie auf Spotify angehört werden. Die Moderatoren und der Verlag können nicht für etwaige Verluste haftbar gemacht werden, wenn Aktienempfehlung usw. ausgesprochen werden. Der Podcast informiert in einer lockern und entspannten Art und Weise. Tatsächliche Kauf- oder Anlage-Empfehlungen gibt es hingegen nicht. Ein Rundumpaket, um sich über die neuen Entwicklungen auf den Märkten und der Wirtschaft in 10 Minuten zu informieren. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, dass der Podcast jederzeit und überall angehört werden kann. Die Themen werden vorab kurz auf der Website oder bei Spotify schriftlich und prägnant benannt, sodass auf einen Blick klar zu erkennen ist, um welche Themen es im aktuellen Podcast geht. Untermalt wird das Ganze durch eine tägliche Inspiration, welche helfen soll, durch diese nicht allzu leichten Zeiten besser hindurchzukommen.