Vella Lovell macht bei «Animal Control» mit

US-Fernsehen

Die «Dollface»-Schauspielerin wird erstmals Anfang 2023 zu sehen sein.

Vella Lovell wird die Hauptrolle gemeinsam mit Joel McHale in der kommenden Fox-Comedyseriespielen. Die Single-Camera-Serie wurde ursprünglich im Juni bei Fox bestellt, wobei McHale Mitte Oktober zur Serie stieß. Die Serie wird beschrieben als "eine Arbeitsplatzkomödie, die einer Gruppe von Mitarbeitern der Tierkontrolle folgt, deren Leben durch die Tatsache kompliziert wird, dass Tiere einfach sind, aber Menschen nicht."Lovell wird die Rolle der Emily spielen. In ihrer offiziellen Charakterbeschreibung heißt es, sie sei "die gutmütige und liebenswert unbeholfene Chefin des Tierschutzreviers. Der Job mag ihr über den Kopf wachsen, aber sie wird von ihrem Team geliebt." Das steht im Gegensatz zu McHales Figur Frank, der ein "zynischer und griesgrämiger" Ex-Polizist sein soll, der gefeuert wurde, nachdem er versucht hatte, die Korruption in seiner Abteilung aufzudecken.Das Format wird voraussichtlich in der Mitte der Saison auf Fox debütieren. Die Serie wird die erste eigene Live-Action-Comedy von Fox sein. Sie wird von den Autoren und ausführenden Produzenten Bob Fisher, Rob Greenberg und Dan Sterling geschrieben, wobei Tad Quill ebenfalls als ausführender Produzent fungiert. McHale wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Fox Entertainment Studios wird produzieren.