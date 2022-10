«Green Latern»-Serie verliert ihren Showrunner

US-Fernsehen

Seth Grahame Smith wird die neue HBO-Max-Serie nicht mehr leiten.

Die kommende HBO-Max-Serievon Executive Producer Greg Berlanti, die sich schon lange in der Entwicklung befindet, hat durch den Verlust ihres Co-Autors und Showrunners Seth Grahame-Smith einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Serie wird außerdem neu entwickelt, um den Fokus von den Green-Lantern-Figuren Guy Gardner und Alan Scott auf John Stewart zu verlagern, eine der ersten großen schwarzen DC-Comics-Figuren. Finn Wittrock und Jeremy Irvine wurden 2021 als Gardner und Scott gecastet, stehen aber nicht mehr für die Serie unter Vertrag.Vor seinem Ausstieg hatte Grahame-Smith die Drehbücher für eine komplette Staffel mit acht Episoden fertiggestellt. Berlanti Productions, das einen Gesamtvertrag mit Warner Bros. Television hat, ist immer noch an der Serie beteiligt.Ursprünglich war geplant, die Weltraumabenteuer mehrerer Green Lanterns wie Gardner und Scott zu verfolgen, der die erste Lantern von DC Comics und einer der ersten offen schwulen Charaktere waren, sowie Jessica Cruz, Simon Baz, Sinestro, Kilowog und andere brandneue Charaktere. «Green Lantern» wird nun eine völlig neue Handlung erhalten, sobald die Entwicklung wieder in Gang kommt.