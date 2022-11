«Masters of Light» startet am 18. November

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO hat eine weitere Dokumentation zum Thema Kunst parat.

Die HBO-Dokumentation, unter der Regie von Rosa Ruth Boesten, wird am Mittwoch, den 16. November, auf HBO ausgestrahlt und ist auf HBO Max als Stream verfügbar. Der Film hatte seine Weltpremiere auf der SXSW und wurde mit dem Grand Jury Award for Documentary Feature ausgezeichnet. Außerdem wurde er als bester Erstlingsfilm beim Sheffield DocFest und als bester Dokumentarfilm beim San Francisco International Film Festival ausgezeichnet.Darum geht es: George Anthony Morton ist ein klassischer Maler, der wegen Drogenhandels zehn Jahre im Bundesgefängnis saß. Während seiner Haftzeit hat er sein Handwerk und sein einzigartiges künstlerisches Talent weiterentwickelt. Seit seiner Entlassung tut er alles, was er kann, um den ungleichen Bedingungen in der Gesellschaft zu trotzen und sich mit der von Weißen dominierten Kunstwelt auseinanderzusetzen. Jetzt befindet er sich auf einer Reise zurück in seine Heimatstadt Kansas City, wo er versucht, die zerrüttete Beziehung zu seiner Mutter zu heilen und Familienmitglieder im Stil der alten niederländischen Meister zu malen. Die Rückkehr nach Hause zwingt George, sich seiner Vergangenheit zu stellen, um das Drehbuch seines Lebens neu zu schreiben und den Beitrag afrikanischer Einflüsse zur realistischen Tradition zu entdecken.Eine Produktion von One Story Up und Docmakers & Vulcan Productions. Regie: Rosa Ruth Boesten; Produktion: Roger Ross Williams, Ilja Roomans und Anousha Nzume; ausführende Produzenten: Jody Allen, Ruth Johnston, Rocky Collins, Jannat Gargi und Geoff Martz.