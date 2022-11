Sechste «Gold Rush: White Water»-Staffel steht in den Startlöchern

US-Fernsehen

Die Factual-Reihe wird Mitte November mit neuen Folgen zurückkehren. Die Sendung ist für 21.00 Uhr geplant.

Frisch von seiner größten Goldausbeute aller Zeiten setzt Dustin Hurt alles auf die Chance auf einen lebensverändernden Zahltag in der sechsten Staffel von, die am Freitag, den 11. November um 21 Uhr Premiere hat und am selben Tag auf discovery+ gestreamt wird. Zu Beginn der Staffel bot sich Dustin die einmalige Gelegenheit, ein abgelegenes Grundstück zu kaufen, das als "Nugget Creek" bekannt ist und in der Vergangenheit nachweislich Gold geliefert hat. Dustin war der Meinung, dass der vorherige Besitzer kaum an der Oberfläche dessen gekratzt hatte, was das Land zu bieten hatte, und kratzte jeden Penny zusammen, den er finden konnte, um den Claim zu kaufen.Dustin Hurt hat in dieser Staffel von «Gold Rush: White Water» alles auf Goldvorkommen tief in der Wildnis Alaskas gesetzt wie nie zuvor. Hurt und seine Crew fangen bei Null an und müssen ihren gesamten Minenbetrieb über die Chilkat-Berge und neun Meilen den mächtigen Tsirku-Fluss hinauf verlagern. Sie müssen sich neue Fertigkeiten aneignen, um das unwirtliche Terrain und Mutter Natur in ihrer schlimmsten Form zu überwinden.Diese Saison könnte ihr Leben verändern, wenn sie bis zum Grundgestein vordringen können und ihr neuer Claim seinem legendären Namen "Nugget Creek" gerecht wird. «Gold Rush: White Water» wird für Discovery Channel von Raw Television produziert.