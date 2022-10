Anonymous Content gründet Vertriebs- und Finanzabteilung

Vermischtes

Das Unternehmen möchte sich breiter aufstellen. Zuletzt produzierte man Formate wie «Worth» für Netflix.

Das führende Management- und Produktionshaus Anonymous Content («Spotlight», «The Revenant») hat eine Verkaufs- und Finanzabteilung, AC Independent, gegründet. Nick Shumaker, der im vergangenen Jahr von UTA zu Anonymous Content kam, wird die neue Abteilung leiten, die vom New Yorker Büro des Unternehmens aus überwacht wird.AC Independent wird die Finanzierung sowie die nationalen und weltweiten Vertriebsstrategien für ausgewählte Titel von AC Studios, dem Premium-Studio für unabhängige Film- und Fernsehproduktionen, das zu Anonymous Content gehört, sowie für die Non-Fiction-Projekte der Gruppe übernehmen. AC Independent wird auch die Finanzierung und den Vertrieb von Titeln aus der Management-Abteilung von Anonymous Content leiten und mit den expandierenden Joint Ventures des Unternehmens zusammenarbeiten.Die neue Abteilung wird auch ausgewählte Inhalte von unabhängigen Top-Produzenten und Regisseuren aus der ganzen Welt kuratieren. "Der Filmvertrieb ist eine gemeinschaftliche Anstrengung, und unser Paradigma wird dies in allen unseren Abteilungen widerspiegeln", so Nick Shumaker, Manager und Produzent bei Anonymous Content und Leiter von AC Independent. Shumaker, der ein angesehener Filmmanager mit langjährigen Beziehungen innerhalb der internationalen Gemeinschaft ist, sagte, dass die neue Abteilung "im Einklang mit (ihren) Urhebern, Managern, Produzenten, Führungskräften und Agenturpartnern arbeiten wird". "Indem wir unsere Interessen besser mit denen unserer Schöpfer in Einklang bringen, werden wir ein vorteilhafteres Endergebnis für alle Parteien von der Entstehung eines Projekts bis zur Auslieferung ermöglichen", so Shumaker weiter.