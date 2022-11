Comic-Laden

Der Abenteuer Morane reist durch die Zeit und ist der Art Verbrecherjäger. Mit von der Partie ist sein Sidekick Bill Ballantine.

Bob Marene mit seinen stahlblauen Augen sowie seinem schwarzen dichten Haar ist eine Mischung aus Indiana Jones und James Bond. Angst ist für ihn ein Fremdwort. Die cool auftretende Action-Figur ist ein wahrer Held und die Hauptfigur in der gleichnamigen Zeichentrickserie. Fans lieben die Abenteuer von Bob Marene, wie er erfolgreich Verbrecher jagt. Bob Marene kämpft gegen das Böse. Überall, wo er den Gestalten der Finsternis begegnet, ist er zur Stelle. Sein Kampf richtet sich gegen die machthungrigen Verbrecher. Bob ist ein athletischer Mann, den nichts so schnell erschüttern kann. Magnetisch zieht er herausfordernde Situationen an. Doch kommt er mit jeder Situation zurecht und weiß sich dagegenzustellen. Ob es im Borneo Dschungelgebiet oder mitten Ozean ist. Dabei reist er durch Raum und Zeit. Vom Mittelalter bis weit in die Zukunft. So ist es nicht verwunderlich, dass ein Abenteuer in New York im Jahr 3323 bestanden werden muss.Bob ist bei seinen Abenteuern nicht alleine. Er hat seinen treuen Kameraden Bill Ballantine bei sich. Bei fast jedem Abenteuer steht er fest an seiner Seite. So hilft er ihm dabei, die machtbesessenen Verbrecher wie Dr. Xhatan und den Gelben Schatten zu besiegen. Frauen gegenüber besitzt Bob eine Schwäche, vor allem wenn es um die Professorentochter Sophia Paramount und die Eurasierin Tania Orloff geht. Im Abenteuer "Die 100 Dämonen des Gelben Schattens" geht es ins Jahr 1952. Bob und Bill landen zusammen mit einem Trupp von Elitesoldaten in Vietnam hinter den feindlichen Linien. Ihre Aufgabe ist klar gesetzt. Es gilt, die französischen Streitkräfte im stattfindenden Guerillakrieg gegen die Viet Minh tatkräftig und entschlossen zu unterstützen. Diese sind auf jeden Fall zu allem entschlossen, damit sie die Vorherrschaft über das Land bekommen. Es soll ein unabhängiger Staat entstehen. Es bleibt dabei nicht aus, dass Bob und Bill dem Erzfeind Moranes gegenüberstehen. Auf 56 Seiten Print-Ausgabe wird das neue Abenteuer von Bob Morane präsentiert.