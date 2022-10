«Ein gesegnetes Team»: Serienklassiker wieder im Free-TV

TV-News

von Ardit Zogjani 30. Oktober 2022, 10:30 Uhr

Das «gesegnete Team» löst seit 18 Jahren ihren ersten Fall im Free-TV. Sat.1 Gold strahlt die humorvolle Krimiserie ab Mitte November im Tagesprogramm aus.

Bei Sat.1 Gold gibt es ab dem 14. November von montags bis freitags den bekannten Serienklassikerzu sehen. Los geht die Ausstrahlung in der Daytime täglich gegen 13:00 Uhr mit dem Pilotfilm „Der Tote im Beichtstuhl“ aus der ersten Staffel. Auf den vor dem Serienstart ausgestrahlten Fernsehfilm „Fatales Geständnis“, den NBC 1987 zeigte, verzichtet Sat.1 Gold hingegen.«Ein gesegnetes Team» basiert auf der Romanreihe „Father Dowling Mysteries“, die von Autor Ralph Mclnerny geschrieben wurde. Die Serie, die in Chicago spielt, handelt vom römisch-katholischen Priester Frank Dowling, die Figur wurde von Tom Bosley gespielt. US-Zuschauer kannten Tom Bosley, der unter anderem auch bei der Hit-Sitcom «Happy Days» mitwirkte. Davor spielte er auch bei «Mord ist ihr Hobby» mit, in der Rolle des Sheriffs von Cabot Cove ist er also mit humorvollem Krimi-Stoff bestens vertraut gewesen.Dem Priester Dowling steht auch immer die Novizin Stephanie alias Steve, verkörpert von Tracy Nelson, zu Seite. Sie kennt die Straßen von Chicago und wenn sie will, kann sie auch mal ein Auto kurzschließen. Dowling klärt zusammen mit Stephanie Morde, Entführungen und Straßenkriminalität in der Gemeinde auf. Doch dem Pfarrer Prestwick (James Stephens), Assistent des Erzbischofs, behagen diese Aktivitäten nicht. Immerhin erhalten „das gesegnete Team“ Unterstützung von Marie Gillespie (Mary Wickes), die Haushälterin von Frank.