Onyx Collective bestellt «Deli Boys»-Pilot

US-Fernsehen

Die Onyx-Sparte von Hulu hat ein neues Projekt in Angriff genommen.

Onyx Collective auf Hulu hat den Comedy-Pilotenvon Abdullah Saeed bestellt. In der Ankündigung zu dem halbstündigen Projekt heißt es: "Als ihr Vater, ein Supermarktmagnat, plötzlich stirbt, verlieren zwei verwöhnte pakistanisch-amerikanische Brüder alles und sind gezwungen, sich mit dem geheimen kriminellen Leben ihres Baba auseinanderzusetzen, während sie versuchen, seine Rolle in der Unterwelt zu übernehmen."Zur Besetzung gehören Asif Ali und Saagar Shaikh in den Hauptrollen, Alfie Fuller spielt ebenfalls mit. Ali wird Mir Dar spielen, der als "fleißig, enthusiastisch bis zum Umfallen und begierig darauf ist, seinen Vater Baba zu beeindrucken, einen rauflustigen Einwanderer, der pleite in den USA ankam und von Grund auf ein Imperium aufbaute." Shaikh wird Raj Dar spielen, der "ein echter Charakter, das Gegenteil seines jüngeren Bruders Mir" sein soll. Während Mir ein geradliniger Schütze ist, ist Raj ein kiffender, anspruchsvoller Playboy, ein unverschämter Hipster, der seine Joints in Goldpapier einwickelt und mit den Millionen seines Vaters Baba ein Luxusleben führt. Von Geburt an verwöhnt, musste er noch nie einen Finger krumm machen und hält Mir für einen Trottel, weil er das Leben so ernst nimmt."Sollte «Deli Boys» in Serie gehen, wäre es Saeeds erstes Drehbuch für das Fernsehen. Im Fernsehen ist er für die Entwicklung von Vice-Sendungen wie der Cannabis-Kochserie «Bong Appetit» bekannt. Außerdem moderierte und produzierte er die Vice-Serie «Vice Does America». Als Schauspieler war er in einer wiederkehrenden Rolle in der HBO-Serie «High Maintenance» zu sehen. Seine schriftstellerische Arbeit wurde in Vice, The Guardian, The Village Voice, The Atlantic und vielen anderen veröffentlicht.