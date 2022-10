«Swipe,Match,Love?»: RTL + startet großes Dating-Experiment

TV-News

Der Streamingdienst spricht von „Europas größtem Dating-Experiment“, das Ende November wöchentlich auf RTL+ zu sehen sein wird.

Ab Donnerstag, den 24. November, wird bei RTL+ die Reality-Dokuzum Streamen bereitstehen. In den wöchentlich ausgestrahlten Folgen begeben sich Realitystars unter gleichen Voraussetzungen auf Partnersuche via Smartphone-Apps – ihr Ziel die meisten Verabredungen klarmachen und Date-Champion werden. Der Streamingdienst wird bereits ab dem 17. November Sneak Peak zur Verfügung stellen.Alle Stars bekommen zu Beginn ein Handy, worauf diverse Dating-Apps (Tinder, Loovo, Bumble, Badoo, Grindr und Romeo) vorinstalliert sind. Nun versuchen die Teams, mithilfe der Flirt-Apps, in jeweils zwei Ländern möglichst viele Personen für sich zu gewinnen. Angefangen in Spanien über Albanien und Griechenland bis hin zu Frankreich und den Niederlanden wird es in den jeweiligen Ländern und Städten ordentlich zur Sache gehen. Die Regeln sind simpel: Mindestens zwei der Apps müssen benutzt werden. Und nur, wenn ein Date mindestens 30 Minuten dauert, gibt es einen Punkt. Das Team, das sich bis zum Schluss die meisten Punkte verdient hat, gewinnt und wird Date-Champion. Sollte sich einer der Kandidaten während eines Dates verlieben, scheidet dieser aus und überlässt den Sieg dem gegnerischen Team.«Swipe, Match, Love?» ist eine Entwicklung von RTL + und der Produktionsfirma Move me. Christine Vesico agiert als Produzentin, Producerin ist Julia Achilles. Die Redaktion wird von Anna Katherina Kurz und Markus Böhlke geführt.