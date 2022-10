«KlimaZeit»: tagesschau24 startet wöchentliches Klima-Magazin

TV-News

Zum Beginn der diesjährigen UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm-El-Sheikh startet der Hessische Rundfunk (hr) und der Südwestrundfunk (SWR) mitam Freitag, den 4. November, die allererste wöchentliche ARD-Klimasendung auf tagesschau24 . Mit dem Sachverstand des ARD-Wetterkompetenzzentrums beim HR in Frankfurt und der auf Klimathemen spezialisierten Umweltredaktion des SWR will das gemeinsame Redaktionsnetzwerk Antworten auf die komplexen Fragen des Klimawandels liefern. Die ersten Ausgaben werden monothematisch die Beschlüsse des wichtigsten globalen Treffens zur Klimakrise und deren Auswirkungen aufarbeiten.Das Magazin «KlimaZeit» soll darüber hinaus wöchentlich Hintergrundberichte bieten und mit Experten neueste Ergebnisse der Klimaforschung einordnen. Aufwändige Grafikanimationen sollen das Publikum über alles Wissenswerte rund ums Klima informieren. Weiterhin hat das Magazin als Ziel ausgegeben, Entscheidungen der Politik zu hinterfragen und konstruktive Beispiele zu zeigen, was Konsumenten, Unternehmen und Kommunen für die Rettung des Klimas tun können.Jeden Freitag, direkt vor der «Tageschau» um 20.00 Uhr, führen Jennifer Sieglar (HR) und Tobias Koch (SWR) auf tagesschau24 abwechselnd durch die Sendung. Die «KlimaZeit» soll mittelfristig auch von den Dritten Programmen der beiden ARD-Sender übernommen und danach in der ARD Mediathek jederzeit abrufbar sein.