Comcast: Sky hält Kunden

Wirtschaft

Das Medienunternehmen hat die Quartalszahlen veröffentlicht. Die Entwicklungen sind sehr spannend.

Das Medienunternehmen Comcast hat am Donnerstag die Quartalszahlen vorgelegt. In den Monaten Juli, August und September sorgte man für 29,849 Milliarden US-Dollar Umsatz, das ist ein Minus von eineinhalb Prozent. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 9,482 Milliarden US-Dollar, dies ist ein Plus von viereinhalb Prozent. Cash-Cow des Unternehmens ist die Sparte Cable Communications, die 16,539 Milliarden (Vorjahr: 16,115 Milliarden) umsetzte und damit vor Steuern 7,452 Milliarden US-Dollar verdiente. In den Monaten Juli, August und September des Jahres 2021 wurden 7,069 Milliarden US-Dollar verdient. Die Zahl der Kunden wuchs von 34,048 auf 34,363 Millionen.NBCUniversal schrumpfte von 6,7 auf 5,2 Milliarden US-Dollar, ohne Olympischen Spiele und Super Bowl stieg das Ergebnis von 5,011 auf 5,230 Milliarden. Das Studio-Geschäft steigerte sich um 31,4 Prozent auf 3,163 Milliarden, der Umsatz der Themenparks kletterte von 1,449 auf 2,064 Milliarden. Aufgrund des fehlenden Olympischen Spiele sank der Segment-Umsatz von 10,001 auf 9,57 Milliarden US-Dollar, unterm Strich verdiente man 1,681 Milliarden US-Dollar (+24,6%).Die europäische Sky-Gruppe wächst um 320.000 Abonnenten und weißt nun 22,986 Millionen Kundenbeziehungen aus. Der Umsatz sank von 4,988 auf 4,253 Milliarden US-Dollar. Da man die Rechtekosten des Sports weiter eindämmte, konnte man sich über 701 Millionen US-Dollar Gewinn vor Steuern freuen. Allerdings ist das ein Rückgang um 15,5 Prozent. "Trotz der Herausforderungen, die vor uns liegen, befinden wir uns in einer beneidenswerten strategischen und finanziellen Position, und unsere Zukunft bleibt rosig", sagte Brian Roberts, Chairman und CEO von Comcast, in einer Erklärung.Roberts fuhr fort: „Bei NBCUniversal hat die robuste die robuste Nachfrage von Gästen in unseren Freizeitparks und von Zuschauern unserer kultigen Inhalte zu einem Wachstum des bereinigten EBITDA geführt. Und bei Sky steuert unser Team weiterhin umsichtig durch ein schwieriges und sich schnell verändernden makroökonomischen und geopolitischen Zeiten in Großbritannien und Europa. Gemeinsam ist unser Unternehmen ist unser Unternehmen führend in sehr großen und profitablen Märkten.“