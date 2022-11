Buchclub

Der Heyne-Verlag brachte eine Autobiografie über den Schauspieler Paul Newman auf den Markt.

Paul Newman zählte durch seine Arbeit als Schauspieler und Filmregisseur Jahrzehnte lang zu den erfolgreichsten und bekanntesten Hollywoodstars der Welt. Im Buch "Paul Newman - Das außergewöhnliche Leben eines ganz normalen Mannes" werden die Höhen und Tiefen seines Lebens geschildert und der Weg eines jungen, zurückhaltenden Mannes, der sich zu einer wahren Ikone entwickelte, beschrieben.All das, basierend auf einem Sensationsfund von aufgezeichneten Tonaufnahmen in Monolog- und Interviewform, stellt die einzelnen Stationen von Paul Newmans Karriere, seine Zweifel und seine Abgründe dar, die ihn bis zu seinem Tod begleitet haben. Das Augenmerk wird dabei nicht nur auf seine Erfolge und die Eroberung Hollywoods gelegt, sondern auch auf die Schattenseite des Lebens in der Öffentlichkeit und die dadurch hervorgerufenen Probleme seines Privatlebens.Mit Offenheit und direkter Ehrlichkeit berichtete er in den Aufzeichnungen von seinen Abgründen, seiner Alkoholsucht, dem gescheiterten Eheleben und dem zu frühen Tod seines Sohnes. In den niedergeschriebenen Informationen, gesammelt aus den Tonaufnahmen, erzählt Paul Newman von der Eifersucht auf Kollegen und andere männliche Stars und der daraus resultierenden Unsicherheit, die sich vor allem beim Sprechen und Präsentieren vor der Kamera zeigte.Er gibt seine Zweifel preis, die sich auf seinen Status als Symbol für Männlichkeit und gutes Aussehen beziehen und zieht Schlüsse aus seiner Kindheit und der Beziehung zu seiner Mutter. Dabei wird deutlich, wie sehr dem Schauspieler das Festsetzen seines Charakters und die Zuteilung seiner Rollen aufgrund seines Aussehens zusetzte und wie eingeschränkt er sich durch diese oberflächliche Behandlung gefühlt hatte.Doch auch Paul Newmans Erfolge werden angesprochen und ausgewertet. Er äußert sich zu seinem stetig größer werdenden Erfolg und zu der Tatsache, wie er sich von einem unbekannten Mann zu einem der größten und beliebtesten Stars entwickelte. All das wird lebendig, fesselnd und verständlich beschrieben, ohne die Tatsachen zu beschönigen oder zu sehr auszuschmücken. Ein aufschlussreiches Buch über einen Hollywoodstar, der dem Leben in der Öffentlichkeit nicht immer skandallos standhalten konnte und neben seinem großen Erfolg einige Schicksalsschläge erfahren musste.