«Gils5eva»: Netflix angelt sich Peacock-Serie

US-Fernsehen

Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, denn das Format wandert zu einem größeren Streamingdienst.

wurde für die dritte Staffel verlängert, aber die Comedy-Serie wird für die nächste Staffel von Peacock zu Netflix wechseln. Das Branchenblatt ‚Variety‘ hat berichtet, dass Netflix der exklusive Streaming-Anbieter für Staffel drei sein wird, während die Staffeln eins und zwei bei Peacock laufen.Die Serie, die die überlebenden Mitglieder einer One-Hit-Wonder-Girlgroup aus den 1990er Jahren bei ihrer Wiedervereinigung in der Gegenwart begleitet, wurde im Juni mit dem Finale der zweiten Staffel auf Peacock ausgestrahlt. Für «Girls5eva»-Schöpferin Meredith Scardino und die ausführenden Produzenten Tina Fey, Robert Carlock und Jeff Richmond ist der Wechsel eine Art Heimkehr. Zuvor hatte Netflix die Serie «Unbreakable Kimmy Schmidt» ausgestrahlt, die von Fey und Carlock gemeinsam entwickelt wurde, wobei Scardino als Autorin und schließlich als ausführende Produzentin und Richmond als Komponist und ausführender Produzent tätig waren."Wir sind Peacock zutiefst dankbar, dass sie «Girls5eva» zum Leben erweckt und uns seit dem ersten Pitch auf Schritt und Tritt kreativ unterstützt haben", so Scardino, Fey, Carlock und Richmond in einer gemeinsamen Erklärung. "Und wir sind unseren Partnern bei NBCU unendlich dankbar für ihr grenzenloses Engagement. Wir sind begeistert, heute bekannt geben zu können, dass unsere wiedervereinigte Girlgroup bei Netflix wiedervereint sein wird. Wir sind so dankbar für jeden beim Streamer, der sich in unsere musiklastige Komödie verliebt hat. Wir können es kaum erwarten, Dawn, Wickie, Summer und Gloria dem weltweiten Netflix-Publikum vorzustellen. Wenn man genau hinsieht, kann man «Girls5eva» im Hintergrund der Woodstock '99-Dokumentation sehen, wie sie ein Dixie-Klo in Brand setzen."