Showtime setzt «City on a Hill» vor die Tür

US-Fernsehen

Nach drei Staffeln verloren die Macher die Lust an der Serie.

Showtime hat die Dramaserienach drei Staffeln abgesetzt. Insidern zufolge wurde die Entscheidung schon vor Monaten getroffen, lange vor dem kürzlichen Abgang von David Nevins als Vorsitzender und CEO der Paramount Premium Group und dem anschließenden Wechsel zu Chris McCarthy, der Showtime unterstellt wurde."«City on a Hill» beendete seine erfolgreiche Laufzeit auf Showtime mit dem Finale von Staffel drei", heißt es in der Erklärung von Showtime. "Wir haben nur die besten Erfahrungen mit Kevin Bacon, Aldis Hodge und der gesamten Besetzung und Crew gemacht, angeführt von Showrunner Tom Fontana und seinen Stars Jennifer Todd und Jorge Zamacona. Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken."Die von Chuck Mclean entwickelte Serie folgte der erfahrenen FBI-Agentin Jackie Rohr (Bacon) und einem Staatsanwalt (Hodge), die als Partner zusammenarbeiten, um Fälle zu lösen und das Verbrechen in Boston aufzuklären. Lauren E. Banks, Jill Hennessy und Matthew Del Negro gehörten ebenfalls zur Besetzung. Ben Affleck, Matt Damon und Barry Levinson waren neben Fontana, Bacon und Hodge die ausführenden Produzenten.