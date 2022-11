Podstars

Mit Hilfe von monotonen und ruhig vorgetragenen Artikeln möchte Schønlein Media die Zuhörer ins Reich der Träume begleiten.

Heute leiden viele Menschen unter Schlafstörungen. Besonders das Einschlafen fällt vielen schwer. Stundenlang wälzen sie sich im Bett hin und her und finden keinen Schlaf. Geräusche und beruhigende Stimmen können beim Einschlafen helfen. So schwören viele Menschen auf das Hören von Podcast, die speziell beim Einschlafen helfen sollen. Hierbei werden zum Beispiel Wissenswertes, Geschichten oder andere Themen mit ruhiger und leiser Stimme vorgelesen.In diesem Podcast werden Artikel aus dem bekannten Internetportal Wikipedia vorgelesen. Auf dieser Website werden aus allen Wissensbereichen kostenfreie Informationstexte angeboten. Jeder Nutzer kann hierbei selbst zum Autor werden. So gibt es Beiträge in fast 300 Sprachen und aus allen Themenbereichen.«Einschlafen mit Wikipedia» bietet aus unterschiedlichen Wissensgebieten vorgelesene Texte an. Dabei werden diese Artikel mit ruhiger und monotoner Stimme vorgelesen. Die Themen erstrecken sich von Psychologie über Geschichte bis hin zu Technik. Die Auswahl zielt dabei auf eine breite Zuhörerschaft ab. So findet jeder User für ihn interessante Episoden aus dem reichhaltigen Wissensschatz von Wikipedia. Die Episoden ist zwischen 10 und 30 Minuten lang.Die Idee, ausgewählte Wikipedia-Texte zum Einschlafen vorzulesen, stammt aus Berlin. Die Podcast-Produktionsfirma Schønlein Media hat mit mehreren Einschlafformaten im Podcast-Bereich eine breite Zuhörerschaft erreicht. Ihre bekannteste Podcastreihe ist hierbei «Einschlafen mit Wikipedia». Jeden Mittwoch und Sonntag erscheint eine neue Episode, in der Tilman Böhnke und Josefine Wozniak in ruhiger und fast schon monotoner Stimme die Texte zu unterschiedlichsten Themen vorlesen.Häufig finden Menschen keinen Schlaf, wenn sie in ihren eigenen Gedanken gefangen sind. Düsteres Nachdenken über Alltagsprobleme oder Zukunftsängste rast in endloser Schleife durch den Kopf und verhindern das Einschlafen. Immer wieder werden die gleichen Gedanken präsent ohne dass man eine Lösung oder ein Ende findet.Hier hilft vielen Menschen ein Podcast, dem sie gedanklich folgen können. Diese Podcasts gibt es in vielen Variationen. Manchen spielen lediglich beruhigende Geräusche aus Natur und Umwelt vor, andere präsentieren Musik. In noch andere, wie «Einschlafen mit Wikipedia», wird dem Zuhörer vorgelesen. Manchmal wird das Gelesene durch leise Musik oder Geräusche begleitet. So driftet der Zuhörer in eine eigene, ruhige Gedankenwelt ab und unterbricht das ewige Gedankenkarussell aus negativen Überlegungen.