Roku macht mit AMC Geschäfte

Vermischtes

Damit die Sender größere Verbreitung finden, haben beide Unternehmen einen Kontrakt unterzeichnet.

AMC Networks bringt elf neue kostenlose, werbeunterstützte TV-Kanäle (FAST) auf den Roku Channel – darunter eine Auswahl an Episoden von Erfolgsserien wie «The Walking Dead» und «Mad Men» – im Rahmen einer mehrjährigen Erweiterung des Content-Paktes der Unternehmen.Zu den elf FAST-Kanälen auf dem Roku Channel, die von AMC Networks erstellt und programmiert werden, gehört ein exklusiver Kanal: AMC Showcase, auf dem mehrere AMC-Serien, darunter «Mad Men», zu sehen sein werden. Weitere FAST-Kanäle von AMC Networks, die in den nächsten Wochen auf den Roku Channel kommen, sind The Walking Dead Universe, Stories by AMC, Slightly Off by IFC, Thrillers by AMC, All Reality WE TV, IFC Films Picks, All Weddings WE TV, AMC en Español, ALLBLK Gems und Anime HIDIVE.Die Roku-Vereinbarung "dient unserem strategischen Ziel, unsere hochwertigen Inhalte über ein koordiniertes Ökosystem zu verbreiten und zu zeigen, das unsere eigenen Netzwerke und Streaming-Dienste sowie führende Partnerplattformen umfasst", sagte Kim Kelleher, Chief Commercial Officer von AMC Networks. "Wir sind begeistert, mit Roku im Geschäft zu sein und diese wichtige Partnerbeziehung für die kommenden Jahre zu erweitern."