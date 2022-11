ABC Signature befördert Sydnee Rimes zur Senior-Vizepräsidentin für Serien

Köpfe

Das Produktionshaus von Disney, das vorwiegend Inhalte für das Network ABC liefert, setzt auf eine erfolgreiche Frau aus dem eigenen Haus.

Sydnee Rimes wurde zur Senior Vice President of Series bei ABC Signature befördert. Rimes war zuvor Vizepräsidentin für Serien bei dem Studio. In ihrer neuen Rolle wird sie alle laufenden Serien beaufsichtigen und die Serienabteilung von ABC Signature leiten. Sie wird an Jonnie Davis, Präsident von ABC Signature, berichten."Sydnee hat unglaublich starke Beziehungen innerhalb der kreativen Gemeinschaft und war ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission, die bestmögliche Erfahrung für unsere Autoren zu schaffen", sagte Davis. "Sie ist hartnäckig, agil und einfallsreich und wird in ihrer neuen Rolle die nahtlose Zusammenarbeit zwischen unseren Serien- und Entwicklungsteams weiter vorantreiben."Rimes wird ab sofort bei ABC Signature für neue und laufende Projekte in den Bereichen Drama, Comedy und limitierte Serien verantwortlich sein. Bevor sie zu ABC Signature kam, war Rimes Entwicklungsdirektorin bei Brillstein Entertainment Partners."Ich möchte mich bei Dana Walden und Jonnie Davis für diese unglaubliche Chance bedanken", so Rimes. "Teil einer Serie zu sein, die ich liebe, sowohl als Fan als auch als kreativer Partner, war wirklich eine einzigartige Erfahrung. Die großartigen Autoren, Produzenten, Talente und Teams, mit denen ich während meiner Zeit bei ABC Signature zusammengearbeitet habe, sind die besten Partner in der Branche, und ich freue mich darauf, in dieser neuen Rolle an noch mehr großartigen Geschichten mitzuarbeiten."