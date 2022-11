HBO/HBO Max und discovery+ erreichen 95 Millionen Abonnenten

Vermischtes

Angeblich entwickelt sich die Fusion hervorragend, weshalb diese auf Frühjahr vorgezogen werden soll.

Warner Bros. Discovery verzeichnete zwischen dem 1. Juli und dem 30. September, dem Quartal, in dem die mit Spannung erwartete «Game of Thrones»-Vorgeschichteanlief, einen Anstieg der Streaming-Abonnements auf fast 95 Millionen Kunden weltweit bei HBO, HBO Max und discovery+.Da das von David Zaslav geführte Unternehmen nach der Übernahme von WarnerMedia im April daran arbeitet, die Streaming-Plattformen im nächsten Sommer zu einem einzigen Dienst zu vereinen, hat Warner Bros. Discovery erneut beschlossen, die Abonnenten von HBO und HBO Max in seinen Quartalsergebnissen nicht aufzuschlüsseln. Stattdessen gab WBD die neue Gesamtzahl zusammen mit seinem Q3-Bericht am Donnerstag bekannt.Auf der Bilanzpressekonferenz sagte Zaslav, dass das Unternehmen das Zieldatum für den Start der fusionierten HBO-Max-discovery+-Streamingplattform in den USA auf das Frühjahr 2023 vorverlegt hat, statt wie bisher auf den nächsten Sommer.Das Abonnentenwachstum im 3. Quartal war zwar definitiv näher an der 100-Millionen-Grenze, aber es war nicht sehr groß, denn im Vergleich zum zweiten Quartal stieg die Zahl der weltweiten Konten bei den WBD-Diensten nur um 2,8 Millionen. Im Inland kamen bei HBO, Max und discovery+ gerade einmal 500.000 Kunden hinzu.