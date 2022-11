Warner Bros. Discovery möchte mehr Geld einsparen

Wirtschaft

Zunächst sollten langfristig drei Milliarden eingespart werden, jetzt hat man sich ein ehrgeizigeres Ziel gesteckt.

Sechs Monate nach der Fusion von WarnerMedia und Discovery erhöht Warner Bros. Discovery das Ziel für seine scheinbar endlosen Einsparungen in allen Bereichen. Das von David Zaslav geleitete Unternehmen hat seit dem Abschluss des Geschäfts im April hartnäckig daran gearbeitet, drei Milliarden Dollar an kostensparenden Synergien zu finden, ein Ziel, das es in den nächsten drei Jahren erreichen will.Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von Warner Bros. Discovery am Donnerstag, die nach der Veröffentlichung der groben Finanzergebnisse des Medienkonzerns und des mittelmäßigen Abonnentenwachstums stattfand, sagte Zaslav, dass das Unternehmen dieses Ziel nun auf 3,5 Milliarden US-Dollar erhöht.Nach dieser Ankündigung übergab Zaslav das Mikrofon an WBD-Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels, der sagte, dass er bis Ende 2022 Synergien in Höhe von 750 Millionen US-Dollar erwartet. Wiedenfels sprach über die "schwierige Entscheidung", die mit dieser Steigerung einhergeht, und betonte die Bedeutung der Zentralisierung von Doppelsparten. Der CFO betonte auch das Ziel, ein "schlankeres" Unternehmen zu werden.