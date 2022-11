RTL+ startet Adventskalender zum Streamen

TV-News

Paula Kalenberg soll in 24 täglich erscheinenden Folgen für herzerwärmende Romantic-Comedy-Momente und vorweihnachtliche Feel-Good-Atmosphäre sorgen.

Während der Markt für allerlei Adventskalender derzeit so richtig heiß läuft, plant auch RTL+ seine Zuschauer mit einem „Adventskalender zum Streamen“ zu versorgen und hat dafürangekündigt. Darin schlüpft Paula Kalenberg in 24 täglich erscheinenden Folgen in die Rolle der Nathalie, die bis zum Weihnachtsfest an Heiligabend einen neuen Mann auftreiben will. Der Startschuss der Kurz-Clips, die eine Laufzeit zwischen acht und zwölf Minuten haben, fällt logischerweise am 1. Dezember. Das Finale dauert dann sogar 30 Minuten.RTL+ verspricht mit den Folgen „herzerwärmende Romantic-Comedy-Momente und vorweihnachtliche Feel Good-Atmosphäre“, wobei jedes Video-Türchen einen Tag im Leben der Hauptfigur erzählt. Die Geschichte beginnt damit, dass Nathalie (Kalenberg) am 1. Dezember von ihrem Verlobten (Tobias van Dieken) verlassen wird. Das kann sie ihrer Familie nicht erzählen – vor allem nicht ihrem kranken Opa Heinz (Achim Wolff), für den das bevorstehende Weihnachtsfest möglicherweise das letzte ist und der sich so darauf gefreut hat, an Heiligabend Nathalies Mann fürs Leben kennenzulernen. Also muss ein neuer Verlobter her, den Nathalie wahlweise von Tinder oder aus ihrer Vergangenheit ausgraben will. Hauptsache, Nathalie sitzt mit einem neuen Mann an ihrer Seite unterm Weihnachtsbaum. Und so startet sie ihre ganz persönliche Liebesmission.In weiteren Rollen spielen unter anderem Victoria Trauttmansdorff, Ulrich Gebauer, Taneshia Abt und Tomer Lev Tov mit. Die Serie entstand nach einem Konzept des Headautors Richard Kropf für Candy Shop, die Firma des erfolgreichen Autoren-Trios HaRiBo (Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad) und wurde von Bantry Bay Productions produziert.