Auch discovery+ veröffentlicht kritische Doku über Katar-WM

TV-News

«FIFA: Zwischen Machtgier und Korruption» erscheint in der kommenden Woche und soll wenig später auch im Free-TV bei DMAX ausgestrahlt werden.

Je näher die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar rückt, desto lauter wird die Kritik an dem skandalträchtigen Turnier im Wüstenstaat. Kürzlich kündigte bereits ProSieben die Dokumentationfür den kommenden Montag, 7. November, an ( Quotenmeter berichtete ), nun hat auch der Streamingdienst discovery+ eine Reportage angesagt. Die zweiteilige Dokuscheint ab dem 9. November auf der Plattform. Sie stammt von dem Regie-Duo Daniel DiMauro und Morgan Pehme, die auch «Get Me Roger Stone» und «The Swamp» umsetzten.Die in Zusammenarbeit mit den Produktionsfirmen Story Films und Calliope Pictures entstandene Dokumentation trägt im Original den Titelund wird wenig später nach der Streaming-Premiere auch im Free-TV ausgestrahlt. DMAX zeigt den ersten Teil der Dokumentation am Dienstag, 15. November um 23:15 Uhr, Teil zwei ist am 22. November um 23:15 Uhr im Programm.Die Logline der Doku liest sich so: „Die Dokumentation enthüllt in exklusiven Interviews mit Personen, die im Zentrum der Geschehnisse stehen, die unglaubliche Wahrheit darüber, wie das größte Sportereignis der Welt von führenden Funktionären des internationalen Fußballs verkauft wurde und wie diese schließlich ihre Machtpositionen und ihren luxuriösen Lebensstil verloren. Im Mittelpunkt des Interesses: der winzige arabische Staat Katar, während sich 500 Millionen Menschen darauf vorbereiten, das Spektakel Fußball-WM zu verfolgen. Die Dokumentation gibt zudem neue Einblicke in die Ära der FIFA unter Ex-Präsident Sepp Blatter, der den Weltfußball fast zwei Jahrzehnte lang lenkte. In dieser Welt galten für einige Akteure die normalen Regeln nicht – Bestechung und Veruntreuung gehörten zum Geschäft.“