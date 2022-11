RTLZWEI setzt «Skate Fever» endgültig ab

TV-News

Nachdem das Rollschuhtanz-Format bereits aus der Primetime geflogen war, muss es nun auch den Platz am Samstagvorabend räumen.

Der Wille war da eine neue Sendung an den Start zu bringen, doch das Publikum fehlte. RTLZWEI hat bekannt gegeben, das Show-Formatendgültig aus dem Programm zu nehmen, nachdem die von Lola Weippert moderierte Rollschuhtanz-Sendung nach nur zwei Folgen aus der Primetime gestrichen worden war (Quotenmeter berichtete). «Skate Fever» sollte sein Glück stattdessen am Samstagvorabend versuchen, schnitt dort aber noch schlechter ab.Nach 0,39 und 0,34 Millionen Zuschauern brachte man vergangenen Samstag ab 18:15 Uhr nur 0,21 Millionen Zuschauer zustande. In der Zielgruppe sank das Quotenergebnis auf gerade mal 1,6 Prozent ab. Die Primetime-Ausgaben verzeichneten zuvor nur 2,1 und 1,9 Prozent. Nun sollen auf dem Sendeplatz alte Folgen vonfür ein besseres Ergebnis sorgen.Für «Skate Fever» bedeutet dies jedoch „nur“ das Aus im linearen Fernsehen. Die restlichen drei bereits produzierten Sendungen werden beim Streamingdienst RTL+ zum Streamen bereitgestellt. Ab dem kommenden Samstag, 5. November, erscheinen alle drei Folgen auf einen Schlag und sind dann 30 Tage lang kostenlos abrufbar.