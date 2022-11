Joyn begleitet Mr. Gay Germany-Wahl

TV-News

Im Dezember strahlt der Streamingdienst die Reality-Doku «G-A-Y: Mr. Gay Germany» aus, bei der nach dem offiziellen Botschafter der deutschen LGBT+-Community gesucht wird.

Bereits seit 2008 wird der Titel des „Mr. Gay Germany“ vergeben, auf den sich Teilnehmer aus aller Welt bewerben können. Nun hat Joyn angekündigt, als erste Streamingdienst überhaupt die Wahl in einem eigenen Format zu begleiten. Die Reality-Dokuwird ab dem 16. Dezember immer freitags erscheinen, zu Beginn wartet direkt eine Doppelfolge auf das Publikum. Die Serie, die insgesamt zehn Folgen umfasst, begleitet zwölf ausgewählte Bewerber bis zum großen Finale der Mr. Gay Germany 2023 Wahl.Eine Jury bestimmt die zwölf finalen Bewerber. Für drei Wochen lebt die Gruppe in einer Villa im spanischen Sitges zusammen. So lernen sie sich selbst, aber vor allem gegenseitig näher kennen und knüpfen enge Freundschaften. Ein wichtiger Faktor bei der Wahl, denn am Ende müssen neben der Jury auch die Kandidaten ein demokratisches Votum abgeben. Alle Männer stellen sich verschiedenen traditionellen Mr.-Gay-Germany-Challenges. Gefragt sind unter anderem die Make-up-Fähigkeiten der Kandidaten. In einer Make-up- und Video-Challenge müssen sie die Lebensgeschichte auf dem eigenen Körper erzählen.Die Serie erscheint immer freitags kostenlos bei Joyn , im Premium-Bereich Plus+ gibt es immer bereits die nächste Folge als Preview zu sehen. Produziert wird das Format von Fabiola.