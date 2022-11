ProSieben punktet auch am Feiertag mit Joko und Klaas

Quotennews

An Allerheiligen stand die dritte Ausgabe der aktuellen «Joko & Klaas gegen ProSieben» auf dem Programm.

Der Fernsehsender ProSieben weicht auch an Allerheiligen nicht von seinem regulären Programm ab. Deshalb wurde um 20.15 Uhr die dritte Ausgabe vongesendet, die in dieser Woche bis 23.10 Uhr andauerte. Das Team hatte Rick Kavanian, Simon Pearce, Wincent Weiss und Alli Neumann verpflichtet. Wie schon in der Vorwoche lieferten Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ab: 1,36 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei starken 5,5 Prozent. Bei den Werberelevanten standen 0,99 Millionen auf der Uhr, man konnte sich über den Staffelbestwert von 17,5 Prozent freuen. Da die beiden verloren hatte, wurden sie von ihrem Sender an eine Plakatwand geklebt. Ab Mittwoch moderieren Joko und Klaas so bis nächsten Dienstag jede Primetime-Sendung in Trailern an.Klaas Heufer-Umlauf war im Anschluss inzu sehen gewesen. Die 70-minütige Show, in der Palina Rojiinski und Gang of Youths zu sehen war, sicherte sich 0,42 Millionen Fernsehzuschauer. Die Produktion von Florida TV sicherte sich einen Marktanteil von soliden 3,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauer waren 0,30 Millionen dabei, die sorgten für grandiose 12,3 Prozent.ProSieben Maxx startete um 17.35 Uhr die Fußball-Anime. Die japanische Serie, die im Jahr 2012 entstand, hatte zum Auftakt 0,06 Millionen Fernsehzuschauer und 0,4 Prozent. Die Folge „Ich liebe Fußball“ sicherte sich 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei guten 1,9 Prozent. Im Anschluss kam die zweite Ausgabe auf 0,08 Millionen und erneut 0,4 Prozent, in der Zielgruppe wurden 0,07 Millionen sowie 2,0 Prozent gemessen.