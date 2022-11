HGTV setzt «Haus des Jahres: Deutschland» fort

TV-News

Ab Dezember blickt Set-Desinger Guido Heinz Frinken wieder hinter die Fassaden deutscher Häuser.

Im Spätherbst 2020 kürte der Discovery-Sender Home & Garden TV erstmals das. Nach einem Jahr Pause wird die Eigenproduktion mit dem Set-Designer Guido Heinz Frinken nun fortgesetzt. Ab dem 12. Dezember sind insgesamt neun neue Folgen geplant, die immer montags um 20:15 Uhr bei HGTV ausgestrahlt werden.In jeder Ausgabe blickt Frinken gemeinsam mit einem jeweils wechselnden Gastjurorinnen in je drei Immobilien deutscher Hausbesitzer. Bewertet werden sowohl die Architektur als auch die Einrichtung. Beim großen Staffelfinale am 13. Februar 2023 kommt es dann zur Entscheidung, wer den Titel «Haus des Jahres» sowie das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro abräumt.Unterstützung erhält er im Wechsel von Cathy Hummels, Sonya Kraus, Natascha Ochsenknecht, Enie van de Meiklokjes, Doris Golpashin und Eva Brenner. «Haus des Jahres: Deutschland» ist eine Produktion der Good Times, seites Warner Bros. Discovery fungiert Simone Klaus als Producerin ist.