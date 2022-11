«Lucifer» startet wieder durch

Quotennews

Noch im Oktober war auf dem sixx-Sendeplatz die Serie «Legacies» zu sehen.

Am Dienstag vor acht Tagen strahlte sixx die zwei vorerst letzten Folgen von «Legacies» aus. Die Doppelfolge erreichte lediglich 0,16 sowie 0,12 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden Marktanteile von 1,0 und 0,9 Prozent generiert. Nun übernahm die Warner-Bros.-Serie, deren Streaming-Rechte in Deutschland bei Amazon liegen, aber seit geraumer Zeit von Netflix in Auftrag gegeben wird.Der Frauensender sixx machte mit der 15. Folge der zweiten Staffel weiter. „Hinterhältiger kleiner Parasit“ lockte zum Auftakt ein etwas größeres Publikum an. 0,23 Millionen Fernsehzuschauer sahen die Folge, die Mike Costa und Julia Fontana schrieben. Die Regiearbeit von Brad Tanenbaum verbuchte aber nur 0,06 Millionen junge Zuseher und 1,0 Prozent – also ähnlich Werte wie «Legacies» vor einer Woche. Die zweite «Lucifer»-Ausgabe, die um 21.10 Uhr auf Sendung ging, hörte auf den Namen „God Johnson“ und begeisterte 0,24 Millionen Menschen. Der Gesamtmarktanteil lag bei guten 0,9 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 0,9 Prozent ermittelt.Am 8. November startet die dritte Staffel von «Charmed» am Dienstagabend, doch ab 22.15 Uhr verabschiedete sich erst einmal «Beauty and the Beast» ► . Die zwei Folgen „Die Sünden der Väter“ und „Die Vorsehung“ lockten 0,13 sowie 0,10 Millionen Menschen an, die Marktanteile beliefen sich auf solide 0,7 und 0,8 Prozent. Bei den Werberelevanten konnte man sich nicht wirklich freuen, denn es kamen nur 0,8 sowie 1,1 Prozent zustande.