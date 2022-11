Noch vor der Premiere: Starz will mehr «Dangerous Liasions»

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender hat noch vor der Premiere im November weitere Folgen bestellt.

Starz hat seine Seriefür eine zweite Staffel verlängert, noch bevor die erste Staffel Premiere hatte. Die Serie, die als "Vorspiel" zum gleichnamigen Roman von Pierre Choderlos de Laclos beschrieben wird, wird offiziell am 6. November auf dem linearen Starz-Netzwerk, der Starz-App und allen Starz-Streaming- und On-Demand-Plattformen starten. Die Serie wird auf Lionsgate+ in Europa, Lateinamerika und Japan verfügbar sein. Die Produktion von Staffel zwei soll Anfang 2023 in Prag beginnen.„«Dangerous Liaisons» ist fesselnd, provokativ und wunderschön umgesetzt", sagte Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Dieser Auftakt zu dem berühmten Roman aus dem 18. Jahrhundert beleuchtet das Paris der Vorrevolution in seiner dekadentesten Form. Wir sind sicher, dass die Zuschauer am Ende der ersten Staffel Lust auf mehr Intrigen und Verführung haben werden."«Dangerous Liaisons» erzählt die Entstehungsgeschichte der Marquise de Merteuil (Alice Englert) und des Vicomte de Valmont (Nicholas Denton). In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: "Diese moderne Version einer klassischen Geschichte führt die Zuschauer durch Wunder und Schrecken, Schönheit und Erniedrigung, Verführung und Betrug im vorrevolutionären Paris. Das Überleben des jungen Paares, das das Unrecht seiner Vergangenheit wiedergutmachen will, hängt von seinen Verführungs- und Manipulationskünsten ab, nicht nur gegenüber dem französischen Adel, sondern auch gegenüber dem anderen. Alice Englert und Nicholas Denton spielen das berüchtigte Liebespaar: Camille, die von der derzeitigen Marquise de Merteuil (Lesley Manville) aufgenommen wird, geht ihren eigenen Weg in der Welt der Männer und nutzt die Macht der Geheimnisse, um die Kontrolle zurückzuerlangen, und Valmont, der vor nichts zurückschreckt, um seinen Titel wiederzuerlangen, der ihm kürzlich entrissen wurde. Das Herzstück der Serie ist die Liebesgeschichte der beiden, die immer wieder auf und ab geht. Es ist keine Liebe... es ist Krieg."