YouTube bietet 34 Streamingdienste an

US-Fernsehen

Zu den Streamingdiensten zählen unter anderem auch Showtime und Paramount+. Zunächst ist das Angebot aber nur in den USA verfügbar.

YouTube startet einen neuen Vorstoß in das Premium-Streaming-Geschäft. Der zu Google gehörende Videogigant kündigte den Start von Primetime Channels an, einem Schaufenster mit 34 Streaming-Diensten, die von jedem YouTube-Nutzer abonniert werden können. Das Angebot umfasst Paramount Globals Paramount+ und Showtime, Lionsgates Starz, Epix von MGM, AMC Networks' AMC+ und TelevisaUnivisions ViX+, zusammen mit mehr als zwei Dutzend nischenorientierten Kanälen. Nutzer können sich über den YouTube-Hub "Filme & TV" anmelden; zunächst werden die Kanäle nur in den USA verfügbar sein.Auffallend ist, dass die großen Streaming-Anbieter wie Netflix Disney+ , Hulu und HBO Max nicht im Angebot der Primetime-Kanäle von YouTube zu finden sind – sie sind auch nicht in den Amazon Prime Channels verfügbar, der Sammlung von Streaming-Diensten von Drittanbietern, die Prime-Mitglieder abonnieren können."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit YouTube zu erweitern und den Kunden von Paramount+ eine weitere Möglichkeit zu bieten, die Inhalte zu streamen, die sie lieben", so Jeff Shultz, Chief Strategy Officer und Business Development Officer für Paramount Streaming. "Diese neue Funktion gibt uns die Möglichkeit, unsere Präsenz auf YouTube zu erweitern, unsere Reichweite zu vergrößern und den Verbrauchern eine noch größere Auswahl zu bieten, wenn es darum geht, das Beste aus der Unterhaltungsbranche zu streamen."