«Heartstopper»-Star macht bei Disney+ mit

US-Fernsehen

Joe Locke, der Star der Netflix-Serie, hat für die Marvel-Serie «Agatha: Coven of Chaos» unterschrieben.

«Heartstopper»-Star Joe Locke wurde für die Rolle im «WandaVision»-Spin-offfür Disney+ besetzt. Locke schließt sich Kathryn Hahn in der Marvel Studios-Serie an, in der Hahn die Rolle der Agatha Harkness, die sie in «WandaVision» spielte, wieder aufnehmen wird.Genaue Details zur Handlung, einschließlich des Charakters, den Locke spielen wird, werden noch unter Verschluss gehalten. Auch Emma Caulfield Ford wird in der neuen Serie wieder die Rolle der Dottie aus «WandaVision» spielen. Wie schon in der Vergangenheit geben die Marvel Studios keinen Kommentar zu Projekten ab, die sie in Arbeit haben. Die Vertreter von Locke lehnten eine Stellungnahme ab.Locke gab sein Fernsehdebüt in der Netflix-Serie «Heartstopper», die auf dem gleichnamigen Webcomic und Graphic Novel basiert. Er spielt Charlie Spring, einen schwulen Teenager, der sich in einen beliebten Klassenkameraden, gespielt von Kit Connor, verliebt. Die Serie erwies sich auf Anhieb als großer Erfolg, und Netflix verlängerte die Serie bereits kurz nach ihrem Debüt für die Staffeln zwei und drei. Im August gab Locke dann sein professionelles Theaterdebüt und spielte die Hauptrolle in "The Trials" von Autorin Dawn King und Regisseurin Natalie Abrahami im Donmar Warehouse.