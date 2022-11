Primetime-Check

Wie lief es für «Solo für Weiss» im ZDF? Konnten eine Doku und «Hart aber fair» dem Krimi etwas entgegensetzen? Wie viele Menschen sahen derweil «Bauer sucht Frau»?

Die größte Reichweite des Tages sicherte sich das ZDF mit dem Krimi, den 6,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen. Die Einschaltquoten lagen bei 24,6 Prozent bei allen – neuer Rekord – und 7,5 Prozent bei den Jüngeren. Dasinformierte im Anschluss noch 4,14 Millionen. Der Marktanteil sank auf 17,0 Prozent beziehungsweise stagnierte bei 7,5 Prozent. Das Erste war mit der Dokubei 2,86 Millionen gefragt,erreichte ab 21:00 Uhr 2,51 Millionen. Die Sehbeteiligung lag bei unterdurchschnittlichen 10,4 und 9,7 Prozent. Beim jungen Publikum generierten die Programm 10,6 und 6,8 Prozent. Diesicherten sich ab 22:15 Uhr noch 2,48 Millionen und Quoten von 12,9 und 9,8 Prozent.undsorgten bei ProSieben für Reichweiten von 0,40 und 0,23 Millionen Zuschauern sowie Marktanteile von schwachen 5,4 und 3,9 Prozent. Sat.1 war mitderweil bei 1,21 Millionen Zuschauern erfolgreich. In der Zielgruppe sicherte sich der Bällchensender sehr gute 9,4 Prozent. Kabel Eins war derweil der meistgesehene Sender der Sendergruppe.markierte eine Reichweite von 1,25 Millionen. In der Zielgruppe reichte dies für ansprechende 5,0 Prozent.Sehr gut, wenngleich nicht ganz so stark wie in den vergangenen Wochen, lief es für RTL und. Die Kuppelshow sahen 3,37 Millionen Zuschauer, was 14,2 Prozent bei den Umworbenen generierte.behielt im Anschluss 1,92 Millionen Zuschauer, die Nachrichtensendung kam auf ordentliche 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. VOX konnte mitkräftig zulegen und verzeichnete in der Zielgruppe 10,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen die Tim-Mälzer-Sender 1,15 Millionen Zuschauer.lockten mit ihrer Doppelfolge 0,35 und 0,36 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. Die Grünwalder TV-Station durfte sich über leicht unterdurchschnittliche 3,5 und 3,7 Prozent in der Zielgruppe freuen.