Rosty, Werwolf, Zahnfee, Maulwurf - Das «The Masked Singer»-Finale steht

Quotennews

Im Halbfinale musste Goldi gehen - jetzt geht es für noch vier Masken in das große Finale!

Von neun Masken sind noch vier übrig - Zeit für das große-Finale! Katja Brukard als Brokkoli, Jutta Speidel als Walross, Thomas Hayo als Pfeife und Felix von Jascheroff als Black Mamba waren bereits enttarnt, gestern sollte sich die Maske von Goldi heben. Zum Vorschein kam Schauspieler Armin Rohde, sowohl das Rate-Team, gestern neben Ruth Moschner bestehend aus Johannes Oerding und Rea Garvey, hatte den Namen Rohde bereits einige Male im Kopf. Die Zuschauer in der App-Abstimmung tippen vorab ebenfalls auf ihn.Aus Sicht der Quote war seit der Vorwoche bereits Endspurt angesagt. Man verlor in Unterföhring die 2-Millionen-Marke und landete bei lediglich 1,86 Millionen Zuschauern auf den Bildschirmen, die Zielgruppe krachte von konstant über eine Million Zuschauern auf 0,87 Millionen und verlor so im Vergleich zur Vorwoche knappe fünf Prozentpunkte am entsprechenden Markt. Doch jetzt ist klar: alles nur ein Ausrutscher. Die gestrige Folge sammelte wieder starke 2,13 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil kletterte verlässlich auf 9,0 Prozent.Auch die Zielgruppe musste wohl nur eine Woche Anlauf nehme. Mit 1,01 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wird man zufrieden sein können. Somit kann sich bei der Roten Sieben entspannt auf das große Finale am kommenden Samstag gefreut werden. Noch verdeckte Masken sind Der Werwolf, Rosty alias No Noma, Die Zahnfee und Der Maulwurf.