Gute Zahlen für «RTL Samstag Nacht»

In den 90er-Jahren lockte RTL mit «RTL Samstag Nacht» die Massen vor die Bildschirme. Die erste deutsche TV-Sketch-Show funktionierte. Klappte auch das «Wiedersehen»?

Hugo Egon Balder, Wigald Boning, Olli Ditrich, Stefan Jürgens, beilief alles, was Rang und Namen in der Comdy-Szene vertrat, über die Bühne. Von 1993 bis 1998 lief die Show kurz vor Mitternacht, gestern sollte es mit einer großen Gala-Show das Wiedersehen geben.wurde von Balder moderiert, Dittrich, Boning, Jürgens waren wie Tanja Schumann, Tommy Krappweis, Mark Weigel oder Ester Schweins mit von der Partie. Musikalisch unterhielten Die Prinzen und natürlich durfte eine Performace der Doofen (Boning, Dittrich) nicht fehlen.Die Zuschauer freuten sich offensichtlich über das Wiedersehen. Insgesamt konnte RTL 1,77 Millionen Zuschauer ansprechen, was das Programm zum erfolgreichsten Format nach «The Masked Singer» machte (News ausgenommen). In Prozenten gesprochen reichte es zu ordentlichen 7,4 Prozent am TV-Markt, während die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 0,84 Millionen Umworbenen und guten 15,7 Prozent gefiel. Im Anschluss sendete RTL ab 23:30 Uhr einzu Ehren des im Dezember 2021 verstorbenen Mirco Nontschew.Der Comedian zählte zur Stammbesetzung der Show in den 90er-Jahren, mit dem Spezial zu seinen Ehren sollten all seine Sketche, Songs, Gags und Tanznummern gefeiert werden. Es verblieben gute 1,36 Millionen Zuschauer, wodurch sich der Marktanteil auf 10,5 Prozent schraubte. Die Zielgruppe lieferte weiter mit 0,58 Millionen Werberelevanten und starken 17,5 Prozent am Markt ab.