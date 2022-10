Petridou gut, Leischik besser

Quotennews

«Aufpoliert und abkassiert» legte bei Kabel Eins einen guten Start hin, während «Bitte melde dich» Sat.1 schwächere Quoten als zuletzt bescherte.

Der Sonntagvorabend zählt zu den besten Plätzen im Sat.1-Programm. Zuletzt erzielte «Das große Backen» auf diesem Sendeplatz formidable Werte von bis zu 15,5 Prozent. Am Sonntag startetein eine neue Staffel. Im vergangenen Jahr sahen durchschnittlich 2,15 Millionen Zuschauer zu, was einem Gesamtmarktanteil von sehr guten 9,9 Prozent entsprach. In der Zielgruppe brachten die 14 gesendeten Episoden ordentliche 8,1 Prozent zu Stande. Die ersten beiden neuen Folgen kamen ab 17:54 Uhr auf 1,54 sowie eine Stunde später auf 2,15 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem sehr starken Gesamtmarktanteil von 8,0 und 9,1 Prozent. In der Zielgruppe hingegen war Sand im Getriebe. Nur 0,22 und 0,33 Millionen schalteten ein, die Quoten lagen bei leicht unterdurchschnittlichen 5,9 und 6,8 Prozent.Mit deutlich kleineren Reichweiten musste Panagiota Petridou bei Kabel Eins auskommen, wenngleich ihr neues Formatfür Kabel-Eins-Verhältnisse gut performte. Die Premiere des zweistündigen Formats sahen ab 18:07 Uhr 0,65 Millionen Zuschauer, darunter 0,21 Millionen Umworbene. Beim Gesamtpublikum verblieb man mit 2,9 Prozent leicht unterhalb des Senderschnitts. In der Zielgruppe erreichte man ordentliche 4,7 Prozent.In der Primetime ergab sich ein ähnliches Kräfteverhältnis, allerdings legte der Sat.1-Blockbusterin der Zielgruppe deutlich zu. Insgesamt sahen die Fortsetzung 1,85 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 7,1 Prozent entsprach. Mit 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren sehr gute 9,9 Prozent drin. Kabel Eins setzte hingegen auf, wofür sich 0,91 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit interessierten, darunter 0,33 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich weiterhin bei guten 3,3 und 5,1 Prozent.