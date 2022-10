«Britt»-Wiederholungen floppen

Quotennews

Seit einer Woche zeigt Sat.1 «Britt - Der Talk» - wirklich glorreich läuft es nicht. Am Samstag werden alle Folgen der Woche wiederholt - mit erschreckenden Zahlen.

So hatte sich das Sat.1 sicherlich nicht vorgestellt. Wenn schon alle Sender, Formate aus der Vergangenheit zurückholen, greift Sat.1 in die Mottenkiste und kramtwieder hervor. Die Talkshow lief von 2001 bis 2013 bei Sat.1 stets um 13 Uhr, die Neuauflage soll täglich Zuschauer ab 16 Uhr abholen. Wirklich erfolgreich lief die erste Woche nicht - der Auftakt am Montag schaffte noch 0,5 Millionen Zuschauer und 4,7 Prozent am Markt, am Donnerstag rutschte die Show schon auf 0,26 Millionen und nur 2,9 Prozent ab. Die Zielgruppe floppt ab der ersten Sekunde und erreichte noch bei keiner Ausstrahlung 0,1 Millionen Umworbene (0,09, 0,06, 0,97, 0,03, 0,08).Nun hat man sich bei der bunten Kugel aber für das Comeback entschieden, also wird der Plan jetzt durchgezogen. Mit zu diesem Plan gehören offenkundig, die Wiederholungen aller Shows von unter der Woche am Samstag. Was unter der Woche schon nicht gerade gut läuft, wird samstags wohl oder übel jedoch auch keinen interessieren. Zumindest sprechen das die Zahlen aus. Mit dem samstäglichen-Marathon ab halb 6 in der Früh steigerte Sat.1 seine Reichweite auf 0,49 Millionen Zuschauer.Doch schon mit den Wiederholungen vonbog der Sender falsch ab. Ab 12:10 Uhr fiel die Reichweite über 0,35 auf 0,24 Millionen und dann kam. Die erste Folge, ab 15 Uhr fiel auf erschreckende 0,17 Millionen Zuschauer und daher 1,8 Prozent am gesamten TV-Markt, die Zielgruppe enttäuschte mit 0,04 Millionen und 2,1 Prozent. Immerhin konnte das Format mit 0,21, 0,37, 0,34 und 0,37 Millionen Zuschauern bei den folgenden Wiederholungen sich etwas retten, dennoch lag der "beste" Marktanteil lediglich bei 3,1 Prozent. Ein Detail wird jedoch Freude wecken - die Folgen nach 17 Uhr knacken allesamt die 0,1-Millionen-Marke in der Zielgruppe. Die Marktanteile von 4,3, 3,5 und 2,4 Prozent lassen jedoch trotzdem das Urteil "Gut" nicht zu.