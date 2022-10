«Ninja Warrior Germany» ist nicht zu bremsen

Quotennews

Mit der letzten der fünf Vorrunden war noch eine weitere Steigerung der Reichweite möglich.



Bei RTL gingam gestrigen Abend in die fünfte und damit letzte Vorrunde. Hier hatte auch René Casselly, der erste Ninja Warrior Germany, einen weiteren Auftritt. Seit der zweiten Staffel im Jahr 2017 ist er immer mit dabei und erst dieses Jahr tanzte er sich auch bei «Let’s Dance» mit Kathrin Menzinger zum Sieg. Nun ging es aber mit den anderen Teilnehmern wieder auf den Hindernisparcours, um sich in die nächste Runde zu kämpfen.In der vergangenen Woche hatte sich das Format auf einen neuen Staffelbestwert gesteigert. Bei 1,87 Millionen Fernsehenden kamen gute 7,7 Prozent Marktanteil zustande. Auch die 0,91 Millionen Jüngeren sicherten sich eine starke Quote von 16,9 Prozent. Der Aufwärtstrend war jedoch noch nicht zu Ende, so dass man mit 1,92 Millionen Zuschauern gestern direkt noch eins draufsetzte. Auch der Marktanteil wuchs so weiter auf hohe 8,0 Prozent. Im Gegensetz dazu ging es in der Zielgruppe abwärts auf 0,86 Millionen Umworbene. Dies reichte aber noch immer für eine überzeugende Quote von 15,5 Prozent.Ab 23.15 Uhr strahlte der Sender schließlich eine neue Episode der Partnertherapieshowaus. Mit 0,89 Millionen Neugierigen wuchs der Marktanteil von zuletzt annehmbaren 5,5 auf passable 6,4 Prozent. 0,42 Millionen Werberelevante markierten zudem einen neuen Bestwert in der Zielgruppe. Dies spiegelte sich in einer hohen Sehbeteiligung von 11,5 Prozent wider.